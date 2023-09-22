رئيس الوزراء الكوري يلتقي مع الرئيس الصيني في هانغتشو

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التقى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أول من أمس السبت في مدينة هانغتشو الصينية التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية حاليا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء لقاء بين الرئيس الصيني "شي" ومسؤول كوري رفيع المستوى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء "هان" عن أمله في تطوير علاقات بناءة وناضجة بين سيول وبكين على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلين والمصالح المشتركة.ومن جانبه، قال الرئيس الصيني "شي" إن الصين وكوريا الجنوبية جارتان قريبتان وشريكان لا ينفصلان.وتقاسم الجانبان الآراء حول ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية.ودعا "هان" الصين إلى القيام بدور بناء في حل قضايا كوريا الشمالية، وردا على ذلك، قال "شي" إن الصين تؤيد المصالحة والتعاون بين الكوريتين، وأنها سوف تستمر في بذل جهود لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف الرئيس الصيني إنه يدرس بشكل جدي إمكانية تحقيق زيارته لكوريا الجنوبية، معربا عن ترحيبه بعقد قمة ثلاثية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان في الوقت المناسب.