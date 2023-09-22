الرئيس يون يعرب عن أمله في أن تسهم عطلة عيد تشوسوك في تفعيل الطلب المحلي

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أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن أمله في أن تسهم عطلة عيد تشوسوك التي ستبدأ يوم الخميس الثامن والعشرين من سبتمبر وتستمر لمدة 6 أيام، في تفعيل الطلب المحلي.جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الرئيس "يون" اليوم الاثنين لمجلس الوزراء، حيث أكد أن الحكومة تبذل أقصى جهدها لتحقيق الاستقرار في الأسعار وتفعيل الطلب المحلي في أثناء فترة العيد.ودعا الرئيس أعضاء مجلس الوزراء إلى بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في الأسعار في أثناء عطلة عيد تشوسوك.وقال إن جميع المواطنين يستحقون الاستمتاع بعطلة لطيفة ومريحة دون استثناء، مؤكدا على ضرورة النظر بعناية لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يشعرون بالغربة ويعانون من صعوبات، لكي يكون عيد تشوسوك مناسبة يحتفل بها جميع المواطنين معا.