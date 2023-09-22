الرئيس يون يحذر مجددا بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا

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عقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حيث قدم شرحا عن نتائج نشاطاته الدبلوماسية متعددة الجوانب التي مارسها خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحذر مجددا بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وقال "يون" إنه أكد في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا يمكن للعالم تحقيق التطور والازدهار بدون تحقيق السلام.وأضاف أنه من غير المعقول أن تقوم دولة عضو في مجلس الأمن الدولي بغزو عسكري لدولة أخرى، وكذلك دعم دولة تركز على التطوير النووي منتهكة قرارات مجلس الأمن الدولي.وقال الرئيس "يون" إن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تواجه هذه التصرفات غير الطبيعية بالتعاون المشترك مع الدول الحليفة والصديقة.كما قدم شرحا حول نتائج محادثات القمة التي أجراها مع قادة 47 دولة في نيويورك للحصول على الدعم من أجل استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان الكورية.وأضاف أنه تبادل مع هؤلاء القادة الآراء حول جهود كوريا الجنوبية لجذب الاستثمارات وتنويع سلاسل التوريد.