وزير الخارجية الروسي يؤكد على زيارة كوريا الشمالية في أكتوبر

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" بزيارة إلى كوريا الشمالية في شهر أكتوبر القادم.وسوف تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة محادثات القمة التي عقدت في روسيا مؤخرا بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ومن المتوقع أن يتم خلالها مناقشة تحقيق زيارة "بوتين" إلى كوريا الشمالية.وقال "لافروف" في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك أول من أمس السبت إنه سيجري مفاوضات في بيونغ يانغ وفقا لما اتفق عليه "كيم " و"بوتين"، موضحا أن هذه المفاوضات يمكن أن يتم فعليا الشهر القادم.وكان جدول أعمال زيارة "كيم جونغ أون" لروسيا قد تركز على زيارات إلى منشآت عسكرية، بما في ذلك قاعدة فضائية ومصنع لإنتاج طائرات مقاتلة، وهو ما يشير إلى زيادة التعاون العسكري المحتمل بين البلدين.وقال تقرير بثه التلفزيون المركزي الكوري الشمالي يوم الخامس عشر من سبتمبر إن الرئيس الروسي "بوتين" قد قبل الدعوة التي وجهها إليه "كيم جونغ أون" لزيارة كوريا الشمالية، وأنه أعرب عن عزمه مواصلة الصداقة بين البلدين.وسوف تكون زيارة "بوتين" لكوريا الشمالية الأولى من نوعها منذ 23 عاما، في حال تحقيقها في غضون هذا العام، بعد أن قام بزيارتها في عام 2000 في عهد الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل".