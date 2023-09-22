وزير الخارجية الكوري يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة ميكتا

Photo : YONHAP News

شارك وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" في الدورة الـ24 من الاجتماعات الوزارية لمبادرة "ميكتا"، والتي عقدت في نيويورك أول من أمس السبت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقد تم تأسيس مبادرة "ميكتا" التي تجمع كلا من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوستراليا، في عام 2013 في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحث وزراء خارجية مبادرة ميكتا إجراءات متابعة قمة ميكتا التي عقدت يوم التاسع من سبتمبر على هامشة قمة مجموعة العشرين، وسبل تنمية التعاون بين الدول الأعضاء.واتفق الوزراء المشاركون على ضرورة توجيه رسائل موحدة بين الدول الأعضاء بشأن مختلف القضايا الدولية الراهنة، وتعميق التعاون فيما بينها.وأكد الوزير الكوري "بارك" على أهمية أن تلعب مبادرة ميكتا دور الوساطة بين الدول المتقدمة والدول النامية في الوقت الذي ينقسم فيه المجتمع الدولي بسبب التوتر الجيوسياسي المتزايد.