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الرياضة

كوريا الجنوبية تضيف ميداليتين فضيتين وبرونزية في آسياد هانغتشو

Write: 2023-09-25 15:27:07Update: 2023-09-25 15:31:32

كوريا الجنوبية تضيف ميداليتين فضيتين وبرونزية في آسياد هانغتشو

Photo : YONHAP News

في اليوم الثاني من دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، استطاعت كوريا الجنوبية إضافة ميداليتين فضيتين في الرماية، حيث فاز الرامي "بارك ها جون" بميدالية فضية في الرماية الفردية بالبندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار، كما فاز الفريق الكوري المكون من الرماة الثلاثة "بارك ها جون" و"كيم سانغ دو" و"نام تيه يون" بميدالية فضية في الرماية الجماعية بالبندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار.
ومن ناحية أخرى، حصل فريق التجديف الكوري المكون من اللاعبتين "لي سو بين" و"كيم ها يونغ" على ميدالية برونزية في سباق الثنائي النسائي بدون قائد دفة.
وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني حتى الآن بعد الصين في آسياد هانغتشو بإحراز 5 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.
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