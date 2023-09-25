كوريا الجنوبية تحرز أول ميدالية ذهبية في الرماية في دورة الألعاب الآسيوية

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حصلت كوريا الجنوبية على الميدالية الذهبية في منافسات فرق التصويب لمسافة 10 أمتار للرجال في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة "هانغتشو" اليوم الاثنين.واحتل الفريق الكوري؛ الذي يضم "كواك يونغ بن"، و"ها كوانغ تشول"، و"جيونغ يو جين"؛ المركز الأول من بين 5 دول برصيد 1,668 نقطة في مركز "فويانغ يينهو" الرياضي في مدينة "هانغتشو".وكانت الميدالية الذهبية التي حصلت عليها كوريا الجنوبية يوم الاثنين هي الأولى في الرماية في هذه الدورة الآسيوية.وقد احتلت كوريا الشمالية المركز الثاني.ومن ناحية أخرى، حصل "جيونغ يو جين" على الميدالية البرونزية في سباق التصويب على هدف متحرك لمسافة 10 أمتار للرجال.