أوه سانغ أوك ينتزع ذهبية منافسات المبارزة بالسيف الفردية للرجال

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فاز المبارز الكوري الجنوبي "أوه سانغ أوك" على مواطنه المبارز "غو بون كيل"، في مباراة أقيمت أمس الاثنين في صالة الألعاب الرياضية بجامعة "هانغتشو"، ضمن منافسات آسياد هانغتشو في الصين، ليحصل على الميدالية الذهبية في منافسات المبارزة بالسيف الفردية للرجال.ويمثل هذا الفوز اللقب الأول للاعب "أوه" في دورات الألعاب الآسيوية، وهي ثاني ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في المبارزة في دورة الألعاب الآسيوية بعد فوز اللاعبة "تشيه إين جونغ" في منافسات المبارزة الفردية للسيدات على مواطنتها "سونغ سي را".وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد حصلت حتى مساء أمس الاثنين على تسع ميداليات ذهبية وعشر ميداليات فضية و12 ميدالية برونزية.