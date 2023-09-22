كوريا تفوز بأول ذهبية في منافسات التتابع للسباحة ضمن آسياد هانغتشو

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فازت كوريا الجنوبية بأول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في نهائي سباق التتابع الحر للسباحة 4 × 200 متر للرجال، ضمن منافسات آسياد هانغتشو، مساء أمس الاثنين.وأنهى الفريق الكوري المكون من "يانغ جيه هون" و"لي هو جون" و"كيم او مين" و"هوانغ سون او"، محتلا المركز الأول، حيث سجلوا رقما قياسيا آسيويا قدره 7 دقائق و1.73 ثانية.وقد أقيمت المنافسة في مركز هانغتشو الأولمبي للرياضات المائية.وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في السباحة في هذه الدورة، بعد فوز "جي يو تشان" بالميدالية الذهبية في سباق 50 مترا حرة للرجال في وقت سابق من مساء أمس أيضا.وقد فازت كوريا الجنوبية بأربع ميداليات فضية في البطولات الآسيوية للسباحة في الماضي لكنها لم تفز بميدالية ذهبية مطلقا. وكانت المرة الأخيرة التي فازت كوريا الجنوبية بميدالية فضية عندما فازت في سباق التتابع المتنوع 4 × 100 متر للسيدات في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2014.