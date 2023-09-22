منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للسيدات يفوز على نظيره الفلبيني 5 -1

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ضمن منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للسيدات احتلال صدارة المجموعة الخامسة ضمن منافسات آسياد هانغتشو، بعد أن عوّضن تأخرهن بفوزهن على النتخب الفلبيني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين على ملعب مركز "وينزو" الرياضي الأولمبي في هانغتشو.وعلى الرغم من استقبال هدف مبكر بعد ثماني دقائق من بدء المباراة، تمكنت منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق التعادل بعد أربع دقائق فقط بتسديدة من اللاعبة "تشون جا رام". وأضافت اللاعبة "سون هوا يون" الهدف الثاني للمنتخب الكوري قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجلت "جي سو يون" الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 52، ثم سجل الفريق هدفين آخرين على التوالي.وبهذا الفوز، تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة بست نقاط، بعد فوزها من قبل على ميانمار بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.وسوف يتأهل المنتخب الكوري الجنوبي بغض النظر عن نتيجة المباراة القادمة في دور المجموعات ضد هونغ كونغ، المقرر إجراؤها يوم الخميس.