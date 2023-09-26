المحكمة تعقد جلسة استماع بشأن أمر احتجاز رئيس الحزب المعارض

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بدأت محكمة في سيول اليوم الثلاثاء مداولات بشأن طلب النيابة العامة إصدار أمر بالحبس الاحتياطي لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، بسبب مزاعم بالفساد والرشوة.ومن المقرر أن تعقد محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع في الساعة 10 من صباح اليوم، حيث يُتوقع أن يمثل "لي" أمام المحكمة في حوالي الساعة 9:45 صباحا وبصحبته مستشاره القانوني.وسوف تستمع المحكمة إلى كل من النيابة و"لي"، ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن الاحتجاز حتى مساء اليوم أو في وقت مبكر من صباح الغد الأربعاء.وتأتي جلسة الاستماع بعد أن وافق البرلمان يوم الخميس الماضي على طلب النيابة باعتقال "لي".وقد أعد وكلاء النيابة أكثر من 1600 صفحة من الوثائق لدعم قضيتهم وإقناع المحكمة بضرورة اعتقال "لي" الذي يواجه اتهامات بخيانة الأمانة والرشوة واتهامات أخرى تتعلق بمشروعات تطوير الأراضي والتورط في تحويلات نقدية غير قانونية إلى كوريا الشمالية عندما كان حاكما لمقاطعة "كيونغ كي".