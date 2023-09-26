تقارير إعلامية صينية تقول إن كوريا الشمالية بدأت تسمح بدخول الأجانب

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قال تقرير بثه التلفزيون الرسمي الصيني إن كوريا الشمالية بدأت السماح للأجانب بدخولها منذ يوم الأمس الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ أن أغلقت حدودها في بداية تفشي فيروس كورونا في أوائل عام 2020.ونقل التقرير الذي بثه تلفزيون الصين المركزي عن السلطات الكورية الشمالية أمس قولها إنه سيُطلب من الزوار الالتزام بحجر صحي لمدة يومين عقب الدخول.ويبدو أن الدولة المنعزلة، التي سمحت مؤخرا بدخول مواطنيها من الخارج، قد قررت رفع ضوابطها الحدودية بالكامل بعد حوالي ثلاثة أعوام وثمانية أشهر من فرض إغلاق على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا في يناير 2020.وكان قد تم استئناف رحلات قطارات الشحن عبر الحدود من "شين وي جو" في الشمال، ومدينة "دان دونغ" الحدودية الصينية.ومؤخرا أيضا أرسلت كوريا الشمالية فريقا من رياضيي التيكوندو إلى كازاخستان عبر الصين، بالإضافة إلى إرسال وفد يضم حوالي 200 رياضي إلى دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية في الصين.