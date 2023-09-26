واشنطن تصف تحالفها مع سيول بأنه أصبح مشاركة عالمية حيوية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة صار يتوسع من حيث النطاق والأهمية كل يوم، منذ تأسيسه قبل 70 عاما.وأدلى بلينكن بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال منتدى حول العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ويشارك في استضافة هذا المنتدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والمؤسسة الكورية في واشنطن. وقد عقد المنتدى قبل الذكرى السبعين على تأسيس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الأول من أكتوبر من عام 1953، بتوقيع معاهدة الدفاع المشترك. وقال الوزير بلينكن إنه في غضون أيام قليلة سيحتفل البلدان بسبعة عقود من العلاقات التي تطورت من تحالف أمني رئيسي إلى مشاركة عالمية حيوية. وقال بلينكن إن البلدين الحليفين يعملان على تعزيز "جميع جوانب" مشاركتهم، بما في ذلك الأمن والتجارة والاقتصاد. وندد الوزير الأمريكي بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ باعتباره انتهاكا لقرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعمالا مزعزعة للاستقرار، مؤكدا مجددا التزام الولايات المتحدة الأمني الصارم تجاه كوريا الجنوبية. وحذر بلينكن من أن تهديدات كوريا الشمالية الأمنية الأوسع قد تجلت بوضوح في زيارة "كيم جونغ أون" إلى روسيا مؤخرا، وأضاف أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يقوض السلام العالمي. ووصف بلينكن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ بأنها طريق خطير ذو اتجاهين، وقال إن روسيا "يائسة" للعثور على معدات وإمدادات لحربها المستمرة في أوكرانيا، بينما تبحث كوريا الشمالية عن المساعدة لتعزيز وتطوير برنامجها الصاروخي.