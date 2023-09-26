تدهور معنويات المستهلكين في كوريا للشهر الثاني في سبتمبر

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تدهورت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، إن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد انخفض بمقدار 3.4 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 99.7 نقطة في سبتمبر، متراجعا عن عتبة 100 نقطة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وهو ما يشير إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقال البنك المركزي الكوري إن المؤشر انخفض إلى أقل مستوى له منذ مايو، عندما سجل 98 نقطة، على خلفية تباطؤ الصادرات وارتفاع الأسعار على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم.وقد ارتفعت توقعات المستهلكين لأسعار المساكن بمقدار 3 نقاط على أساس شهري إلى 110 نقاط، لترتفع للشهر العاشر على التوالي. وبلغ معدل التضخم المتوقع للعام القادم 3.3% في سبتمبر، دون تغيير عن الشهر السابق.