الرئيس الكوري يقوم بزيارة رسمية إلى بريطانيا في نوفمبر

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري أن الرئيس "يون صوك يول" سوف يقوم بزيارة رسمية إلى بريطانيا في شهر نوفمبر القادم.وأوضح المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء أن يون سيقوم بتلك الزيارة تلبية لدعوة من الملك تشارلز الثالث، وأضاف أنها سوف تكون أول زيارة رسمية منذ تتويج الملك تشارلز كما ستأتي في الوقت الذي تحتفل فيه الدولتان بالذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما هذا العام.وكان يون قد زار بريطانيا في رحلة استغرقت يومين في شهر سبتمبر من العام الماضي لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.وسوف تكون زيارة يون القادمة أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى بريطانيا منذ زيارة الرئيسة السابقة "باك كون هيه" في عام 2013، والتي كانت قد جاءت بعد حوالي تسع سنوات من قيام الرئيس الأسبق "روه مو هيون" بزيارة مماثلة في عام 2004.