تنظيم مسيرة عسكرية احتفالا بيوم الجيش الكوري اليوم

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من المقرر تنظيم مسيرة عسكرية في وسط العاصمة سيول اليوم احتفالا بيوم الجيش الكوري، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات.وصرحت وزارة الدفاع بأنها ستنظم المسيرة في مناطق بوابة "سونغ ليه مون" وساحة "كوانغ هوا مون" بدءا من الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ولمدة ساعة واحدة، احتفالا بالذكرى الـ75 على تأسيس الجيش الكوري.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 10 أعوام، تحديدا منذ عام 2013، التي يتم فيها تنظيم مسيرة عسكرية في كوريا الجنوبية مع عرض مجموعة كبيرة من الأسلحة، حيث ينتظر أن يتم الكشف عن صاروخ باليستي متطور يعتبر من أهم أسلحة الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، كما سيتم عرض سفينة من طراز "الملك جونغ جو" التي تعتبر من الجيل القادم من أحدث سفن إيجيس التابعة للقوات البحرية.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض دبابات "كي -2" التي أثبتت إمكانياتها وتم إبرام صفقة مؤخرا لتصديرها إلى بولندا، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "تشون مو"، وصواريخ أرض جو من طراز "إل - سام" الكورية، وطائرات دورية هجومية.وسوف يشارك في المسيرة حوالي 4 آلاف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية، كما سيشارك لأول مرة حوالي 300 جندي من الوحدة القتالية الثامنة التابعة للجيش الأمريكي، كرمز للتحالف بين كوريا والولايات المتحدة.