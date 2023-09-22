واشنطن تعرب عن احترامها لمساعي القمة الثلاثية بين سيول وطوكيو وبكين

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تحترم إرادة كوريا الجنوبية واليابان والصين لعقد قمة بينها واتخاذ أي دولة قرارات سيادية لتحقيق مصالح شعوبها.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض، حيث قالت أيضا إن واشنطن تتخذ من جانبها تدابير تستهدف الحفاظ على علاقاتها مع الصين بشكل مسؤول، لكنها تجنبت التعليق على التفاصيل المتعلقة بالتعاون بين سيول وطوكيو وبكين، وقالت إن مثل ذلك السؤال يجب أن يُوجّه إلى تلك الدول.وحول تأثيرات القرار بتغيير وزيريْ الخارجية والدفاع في الحكومة اليابانية في وقت واحد على التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو، أكدت المتحدثة الأمريكية على أن العلاقات بين الدول الثلاث ظلت تتعمق وتنمو باستمرار، وهو ما ظهر في قمة كامب ديفيد الثلاثية التي مثلت علامة تاريخية مهمة.كما أكدت على أنه ليس هناك أي تغيير في التعاون الوثيق مع اليابان من أجل تعميق العلاقات الثنائية.