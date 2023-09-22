الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد استمرار بيونغ يانغ في برنامجها النووي

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قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رفاييل غروسي" إن الوكالة ظلت تراقب البرنامج النووي الكوري الشمالي، وقد رصدت أنشطة تشير إلى استمرار هذا البرنامج النووي غير المشروع في العديد من الأماكن هناك.جاء ذلك في اجتماع عام للوكالة الدولية عقد أمس في العاصمة النمساوية "فيينا"، حيث انتقد "غروسي" الأنشطة النووية الكورية الشمالية وقال إنها تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهي من الأمور المؤسفة للغاية.يذكر أن تصريحات غروسي تشير إلى أنشطة الدعم التي تجريها كوريا الشمالية استعدادا لتجربتها النووية السابعة، في موقع "بونغ كيه ري" النووي، في منطقة "كيل جو" بمقاطعة شمال "هام كيونغ"، وتكثيف أعمال الإنشاءات في المرافق النووية في منطقة "يونغ بيون" بمقاطعة شمال "بيونغ آن".ودعا غروسي كوريا الشمالية إلى الالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون في تنفيذ اتفاقية الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي.وفيما يتعلق بتفريغ المياه الملوثة من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية، قال إن الوكالة تتلقى البيانات ذات الصلة من الجانب الياباني وتكشف عنها في الوقت الفعلي، موضحا أن الوكالة أنشأت مكتبا في الموقع وظلت تجمع عينات بشكل مستقل من أجل تحليلها وفحصها بشكل عادل.الجدير بالذكر أن وكالة الطاقة الذرية تعقد حاليا اجتماعاتها الـ67 في الفترة من 25 إلى 29 من سبتمبر بحضور ممثلي 177 دولة.وخلال هذه الاجتماعات يتبادل ممثلو الدول المشاركة وجهات النظر حول القضايا الرئيسية، مثل "القضية النووية الكورية الشمالية"، و"مسالة تفريغ المياه الملوثة من محطة فوكوشيما اليابانية" و"مسألة التفتيش الميداني الضروري لعودة إيران إلى الاتفاق النووي".