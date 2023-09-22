تقرير رسمي يؤكد تعزيز رصد المخالفات المرورية باستخدام طائرات الدرون

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تبيّن أن استخدام طائرات الدرون في كوريا الجنوبية قد ساهم بدرجة كبيرة في زيادة قدرة السلطات على رصد وضبط السيارات المخالفة اللوائح المرورية.وأوضح تقرير بعنوان "عدد حالات اكتشاف السيارات المخالفة للوائح المرورية باستخدام طائرات الدرون خلال السنوات الخمس الأخيرة"، أعدته مؤسسة الطرق الكورية وقدمته إلى النائب البرلماني "مين هونغ تشول" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ضمن لجنة الأراضي والنقل البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المخالفات المرورية قد بلغ 27 ألفا و528 مخالفة خلال الفترة من عام 2018 وحتى شهر يوليو من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الطرق الكورية قد بدأت في ضبط السيارت التي تخالف اللوائح المرورية باستخدام طائرات الدرون منذ عام 2017 من أجل تعزيز إدارة السلامة في الأماكن المزدحمة مروريا على الطرق السريعة.وحسب الأعوام، بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها 3 آلاف و116 مخالفة في عام 2018، و3 آلاف و519 مخالفة في عام 2019، و3 آلاف و983 مخالفة في عام 2020، و6 آلاف و398 مخالفة في عام 2021، و6 آلاف و759 مخالفة في العام الماضي، ثم 3 آلاف و753 مخالفة خلال أول سبعة من هذا العام، مما يدل على زيادة القدرة على رصد المخالفات باضطراد سنويا.وبالمقارنة مع عام 2018، زاد عدد حالات اكتشاف السيارات المخالفة للوائح المرورية بأكثر من ضعفين في العام الماضي.وحسب أنواع المخالفات، كانت هناك 18 ألف حالة من مخالفة الخطوط المحددة، و4 آلاف و515 حالة من عدم ارتداء أحزمة الأمان، وألف و635 حالة من سوء التحميل والشحن.وقال النائب "مين" إنه من مزايا استعمال طائرات الدرون القيام بالضبط في الوقت الفعلي دون التسبب في ازدحامات مرورية، مؤكدا على تعزيز قدرة السلطات من خلال استخدامها على زيادة الأمان والتدفق المروري على الطرق السريعة.