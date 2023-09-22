كوريا تحصل على ميدالية ذهبيةفي الرماية على هدف متحرك

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فاز الفريق الكوري للرماية بميدالية ذهبية في منافسات الرماية لمسافة 10 أمتار على هدف متحرك، للفرق المختلطة، ضمن دورة الألعاب الآسيوية لعام 2022 التي تقام حاليا في مدينة هانغتشو الصينية.وسجل الفريق الكوري المكون من اللاعبة "جونغ يو جين" واللاعبيْن "ها كوانغ تشول" و"كواك يونغ بين"، ألفا و116 نقطة في المنافسات التي جرت في مركز "فويانغ إنهو" اليوم، ليحتل المركز الأول من بين خمس دول.وكان فريق الرماية الكوري قد فاز أمس أيضا بميدالية ذهبية في منافسات الرماية لمسافة 10 أمتار على هدف ثابت للفرق الجماعية للرجال.يذكر أن منافسات الرماية على هدف متحرك تشمل التصويب على هدف يتحرك بسرعة ثابتة، وكذلك هدف يتحرك بشكل عشوائي.ومن ناحية أخرى تمكنت لاعبة المبارزة الكورية "يون جي سو" من تأمين الحصول على ميدالية برونزية على الأقل في المنافسات الفردية للمبارزة للسيدات في دورة هانغتشو، بعدما تأهلت للدور قبل النهائي بفوزها على لاعبة سنغافوره "جوليت هُنغ" بـ16 نقطة مقابل 6 نقاط، في الدور ربع النهائي لمنافسات المبارزة للسيدات، الذي أقيم اليوم في الملعب الرياضي التابع للجامعة الإلكترونية في هانغتشو.وكان الفريق الكوري قد تمكّن خلال يوم أمس، وهو اليوم الثاني من دورة هانغتشو، من الحصول على 5 ميداليات ذهبية في السباحة والمبارزة والرماية والتيكوندو.