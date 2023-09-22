تحسن معنويات الأعمال في كوريا بدرجة طفيفة خلال شهر سبتمبر

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تحسنت معنويات الأعمال بدرجة طفيف في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الجاري، بسبب الانتعاش في بعض الصناعات التحويلية وارتفاع الطلب الموسمي، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 73 نقطة في شهر سبتمبر، بزيادة نقطتين مقارنة بشهر أغسطس.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد ارتفع مؤشر مسح الأعمال بالنسبة للمصنعين بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري، ليصل إلى 68 نقطة في سبتمبر، مرتفعا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.كما ارتفع مؤشر الصناعات غير التحويلية، والذي يشمل المطاعم وتجارة الجملة وأعمال شركات التجزئة، بمقدار نقطتين على أساس شهري، ليصل إلى 77 نقطة، مرتفعا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.وفي الوقت نفسه، بلغت توقعات أعمال الشركات الكورية لشهر أكتوبر 73 نقطة، دون تغيير عن شهر أغسطس الماضي.