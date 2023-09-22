سيول تقول إن التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا يشكل خطرا للأمن في كوريا الجنوبية

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قال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "تشو هيون دونغ" إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، مشيرا إلى أن التحالف بين سيول وواشنطن لن يقف مكتوف الأيدي، ولن يتجاهل أي تهديد لأمن كوريا الجنوبية.وأضاف السفير "تشو" في تصريح أدلى به للمراسلين الكوريين في واشنطن أمس الثلاثاء أن تعزيز التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو يعد الخطر الأكثر تأثيرا على الوضع الأمني في منطقة شمال شرق آسيا.وأشار السفير "تشو" إلى أن ما تسعى إليه كل من روسيا، المعزولة دوليا وتواجه صعوبة في توريد المواد اللازمة لحربها في أوكرانيا، وكوريا الشمالية التي فشلت في إطلاق ما يسمى بقمر اصطناعي، يمثل تهديدا أمنيا خطيرا ومباشرا ليس فقط لأوكرانيا، بل وأيضا لكوريا الجنوبية.وأكد أن تهديدات كوريا الشمالية تعد تحديا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم أجمع، معربا عن عزم كوريا الجنوبية بذل أقصى الجهود لمواجهة تصرفات كوريا الشمالية غير القانونية واستفزازاتها بالتعاون مع المجتمع الدولي.