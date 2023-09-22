كوريا الجنوبية تجري عرضا عسكريا لأول مرة منذ 10 سنوات

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نظمت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء أول عرض عسكري منذ 10 سنوات وسط العاصمة سيول.وجاء ذلك العرض بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على يوم الجيش الكوري، والتي تحتفل بها كوريا الجنوبية يوم الأول من أكتوبر، حيث تم استعراض عدد من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك صاروخ باليستي عالي القوة، يتجاوز وزن رأسه 8 أطنان.كما تم استعراض دبابات من طراز "كي 2"، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "تشون مو"، وصواريخ أرض - جو من طراز "إل-سام"، وطائرات هجومية بدون طيار.وتم تنظيم مسيرة عسكرية في الشوارع وسط العاصمة بمشاركة 4 آلاف جندي كوري و300 جندي أمريكي من أجل إظهار الأساس القوي للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وكانت كوريا الجنوبية تنظم مثل هذا العرض مرة كل خمس سنوات، ويعود تاريخ العرض العسكري الأخير إلى عام 2013، ولكن في عام 2018، اختار الرئيس السابق "مون جيه إين" إقامة احتفال بدلا من العرض العسكري، في إطار نهجه التصالحي مع كوريا الشمالية.