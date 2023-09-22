عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية يسجل أقل مستوياته في يوليو

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هبط عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية إلى مستوى 19 ألفا في شهر يوليو الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق على أساس أشهر يوليو، كما شهد عدد سكان كوريا الجنوبية انخفاضا طبيعيا للشهر الـ45 على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر يوليو الماضي 19 ألفا و102 طفل، بانخفاض نسبته 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس أشهر يوليو منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، قد بلغ 4.4 مولود في يوليوالماضي، بانخفاض مقداره 0.3 مولود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الوفيات فبلغ 28 ألفا و239 حالة وفاة في يوليو، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة للشهر الثالث على التوالي منذ شهر مايو الماضي.وبهذا شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضا بمقدار 9 آلاف و137 نسمة، وهو انخفاض للشهر الـ45 على التوالي.وبلغ عدد حالات الزواج في شهر يوليو 14 ألفا و155 حالة زواج، بانخفاض نسبته 5.3% مقارنة بنفس الفترة من الماضي.