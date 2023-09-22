الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من جنون سباق التسلح النووي

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نقل تقرير نشرته وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" تحذيره من مخاطر سباق التسلح النووي، فيما حذرت كوريا الشمالية من حرب نووية وشيكة في شبه الجزيرة الكورية.وقال "غوتيريس" أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن سباق تسلح جديدا ومقلقا يلوح في الأفق، مشيرا إلى أن هذا السباق يمكن أن يتسبب في زيادة عدد الأسلحة النووية لأول مرة منذ عقود.وأضاف أن الاتجاه نحو التباهي بالأسلحة النووية آخذ في الارتفاع، ووصفه بأنه جنون محض، وأكد على ضرورة تغيير ذلك المسار.وجاء ذلك بعد أن قال السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة، إن شبه الجزيرة الكورية على شفا حرب نووية، مؤكدا أن كوريا الشمالية ستعزز قدراتها الدفاعية لمواجهة المغامرات والتحديات العسكرية المتهورة من قبل القوى المعادية.