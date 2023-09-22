انخفاض في قيمة وحجم الصادرات الكورية في أغسطس

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استمرت قيمة وحجم الصادرات الكورية في الانخفاض في شهر أغسطس الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر قيمة الصادرات 123.81 نقطة في شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا سجل مؤشر قيمة الصادرات انخفاضا لـ11 شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن مؤشر حجم الصادرات في أغسطس بلغ 122.06 نقطة، بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.أما مؤشر قيمة الواردات الكورية فبلغ 141.16 نقطة، بانخفاض نسبته 23.3%، ومؤشر حجمها 122.01 نقطة، بانخفاض 12.1%. وأرجع البنك المركزي السبب في انخفاض المؤشر إلى انخفاض أسعار النفط العالمية.وارتفع مؤشر صافي شروط التجارة لكوريا الجنوبية بنسبة 4.4% في أغسطس وللشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 87.67 نقطة.