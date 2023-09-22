كوريا والصين واليابان تتفق على عقد قمة في أقرب وقت ممكن

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عقدت كوريا الجنوبية والصين واليابان اجتماعا رفيع المستوى أمس الثلاثاء لمناقشة التعاون الثلاثي، وإمكانية استئناف القمة الثلاثية بينها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" في موجز صحفي أمس إنه تم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق على عقد القمة الثلاثية في أقرب وقت مناسب للأطراف الثلاثة، بحضور الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إنه سيتم تحديد موعد القمة الثلاثية من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.وتبين أنه من المتوقع عقد اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث في شهر نوفمبر القادم في مدينة بوسان الكورية، تمهيدا للقمة الثلاثية.وأكد المتحدث "إيم" أن الاجتماع الأخير رفيع المستوى كان خطوة أولى نحو تنشيط التعاون بين الحكومات الثلاث، والذي عانى من ركود خلال السنوات الأربع الماضية.