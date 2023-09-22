كوريا الجنوبية تفوز بـ5 ميداليات ذهبية في اليوم الثالث من آسياد هانغتشو

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استطاعت كوريا الجنوبية الفوز بـ5 ميداليات ذهبية لليوم الثالث على التوالي في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو.وفي اليوم الثالث من آسياد هانغتشو أمس الثلاثاء، حصل الفريق الرياضي الكوري على 5 ميداليات ذهبية في الرماية الجماعية للرجال على هدف متحرك متغير السرعة لمسافة 10 أمتار، ورياضة التيكوندو للنساء وزن 53 كيلوغراما، والجودو للنساء وزن 78 كيلوغراما، والمبارزة بالسيف للنساء، والتجديف.كما فاز الفريق الكوري بميداليتين برونزيتين في الرماية بالبندقية للنساء عيار صغير ثلاثة أوضاع لمسافة 50 مترا، وركل الكرة الطائرة الجماعية للرجال.وبهذا تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بعد الصين بإحراز 15 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية، وذلك حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء.