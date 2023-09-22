سيول ترحب بعودة الجندي الأمريكي ترافيس كينغ من كوريا الشمالية

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن ترحيبها بعودة الجندي الأمريكي "ترافيس كينغ" إلى الولايات المتحدة، بعدما كان قد هرب طوعا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول اليوم إن الوزارة ترحب بخروج الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. وأضاف أن الوزارة ظلت على اطلاع بتطورات الأوضاع ذات الصلة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أبلغ الوزارة مسبقا بقرار كوريا الشمالية بطرد الجندي الأمريكي.وكانت السلطات الكورية الشمالية قد أعلنت أمس عن طرد الجندي الأمريكي "كينغ"، موضحة أنها أنهت التحقيقات معه بعد دخوله دون إذن إلى الأراضي الكورية الشمالية في أثناء قيامه بجولة في المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين، في شهر يوليو الماضي.كما كشف مسؤول حكومي أمريكي رفيع المستوى عن أن بيونغ يانغ كانت قد أعربت في بداية هذا الشهر عن نيتها إطلاق سراح "كينغ" بواسطة سفارتها لدى السويد، وقال إن السلطات الأمريكية تسلمته عبر الصين.