الرئيس يون يهنئ المواطنين بقدوم عيد تشوسوك

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قدم الرئيس "يون صوك يول" تحياته وتهنئته إلى المواطنين الكوريين بمناسبة حلول عيد الحصاد، "تشوسوك"، وقال إن حكومته ستبذل كل ما في وسعها دائما من أجل تحسين معيشة الشعب، معربا عن أمنياته للجميع بقضاء عيد سعيد.وأعرب الرئيس في رسالة بالفيديو شاركت فيها زوجته "كيم كُن هي"، وتم بثها اليوم، وهو اليوم الأول من إجازة العيد، عن أمنياته بأن يقضي جميع أفراد الشعب وقتا سعيدا وجميلا مع أحبائهم في فترة العيد، كما قدم الشكر الجزيل في الوقت نفسه لجنود الجيش والشرطة ورجال الإطفاء وعمال النظافة وغيرهم من العاملين في فترة العيد، على عملهم الدؤوب حتى خلال فترة الإجازة.ومن جانبها أعربت السيدة الأولى الكورية عن الشكر لكل من يعمل جاهدا لمساعدة الضعفاء والمحتاجين، وأكدت أنها تقف إلى جانبهم حتى ينتشر مناخ الود في مختلف أرجاء البلاد.ومن ناحية أخرى، صرحت وزارة الإدارة العامة والأمن أمس بأن الوزير "لي سانغ مين" طلب من الوزارات ذات الصلة والحكومات المحلية إدارة حالات الكوارث والسلامة بدقة، حتى يتمكن الشعب من قضاء عطلة تشوسوك آمنة.ومن المقرر أن تعمل الوزارة على مدار الساعة طوال فترة إجازة العيد من خلال تقاسم معلومات الأوضاع في الوقت الفعلي بين مركز إدارة الكوارث والسلامة، ومكاتب مراقبة الكوارث في مختلف الوزارات والأجهزة المعنية.