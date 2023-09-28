بدء الازدحام المروري في عطلة تشوسوك

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بدأت عملية الانتقالات الجماعية في بداية عطلة تشوسوك لهذا العام، والتي تستمر ستة أيام. واكتظت الطرق السريعة الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بالمسافرين، ومن المتوقع أن يزداد الازدحام أكثر خلال الأيام القادمة، حيث يتوجه الكثيرون إلى قراهم للالتقاء بأقربائهم وعائلاتهم خلال فترة العيد. وقد بدأ الازدحام المروري بالفعل على الطرق السريعة الرئيسية في جميع أنحاء البلاد منذ مساء أمس الأربعاء. وقدر تقرير صادر عن معهد النقل الكوري وشركة الطرق السريعة الكورية أن إجمالي ما يزيد عن 40.2 مليون شخص سيسافرون عبر جميع أنحاء البلاد خلال فترة العطلة، وهو ما يمثل حوالي 80% من إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية، ومن بينهم سيسافر تسعة من بين كل عشرة بسياراتهم الخاصة. وفي الفترة من الخميس إلى الثلاثاء من الأسبوع القادم، من المتوقع أن تسافر حوالي 31.3 مليون سيارة على الطرق السريعة. ومع ذلك، بفضل طول فترة العطلة هذا العام، حيث إنها تأتي بصحبة عطلة يوم التأسيس الوطني، من المتوقع أن تنخفض حركة المرور اليومية على الطرق السريغة خلال هذه الفترة بنسبة 9.4% في المتوسط مقارنة بفترة عطلة عيد تشوسوك في العام الماضي. وتتوقع سلطات المرور أن يصل الازدحام إلى ذروته في صباح يوم تشوسوك، وهو يوم الغد الجمعة، حيث من المقدر أن يكون إجمالي أكثر من 6.2 مليون سيارة على الطرق الرئيسية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ومع توقع سفر أكثر من 40 مليون شخص خلال فترة العطلة، قررت الحكومة الكورية إعفاء المسافرين من رسوم المرور على جميع الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد.