كوريا الجنوبية تضيف خمس ذهبيات في دورة الألعاب الآسيوية يوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

فاز السباح الكوري الجنوبي "هوانغ سون اوه" بميداليته الذهبية الثانية في دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية في الصين، أمس الأربعاء. واحتل هوانغ المركز الأول في نهائي سباق 200 متر سباحة حرة للرجال، الذي أقيم في ساحة الرياضات المائية بمركز هانغتشو الأوليمبي للرياضات، بزمن قدره دقيقة واحدة و44.40 ثانية، ليحطم رقمه القياسي الوطني ويسجل رقما قياسيا جديدا في دورات الألعاب الآسيوية. وكانت تلك الميدالية هي الذهبية الثانية له في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، حيث فاز بسباق التتابع الحر 4 × 200 متر للرجال مساء يوم الاثنين. وأضاف "هوانغ" أيضا الميدالية البرونزية في سباق التتابع المختلط 4 × 100 متر بعد حوالي ساعة من نهاية سباق 200 متر حرة. وفي منافسات التيكوندو، حصل "باك او هيوك" على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 80 كيلوغراما للرجال في مركز "لينان" للثقافة الرياضية والمعارض في مدينة هانغتشو، بعد فوزه على الأردني "صالح الشرباتي" 2 مقابل 0. وفي المبارزة، حصل الفريق الكوري المكون من "هو جون" و"ها تيه غيو" و"لي كوانغ هيون" و"إيم تشول اوه"، على الميدالية الذهبية في مسابقة الشيش لفرق الرجال، بفوزه على الفريق الصيني 45 مقابل 38، ليفوز بحدث الفرق للمرة الثانية على التوالي في المبارزة. وفاز الفريق الكوري للمبارزة بالسيف للسيدات على فريق هونغ كونغ بنتيجة 36 مقابل 34، ليحرز أول ميدالية ذهبية في هذا الحدث في دورات الألعاب الآسيوية منذ 21 عاما. وفي الوقت نفسه، فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب قيرغيزستان بـ5 أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب الصين يوم الأحد.