كوريا تستقبل مليونا و89 ألف سائح أجنبي في أغسطس الماضي

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قال تقرير صادر عن مؤسسة السياحة الكورية إن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي قد بلغ مليونا و89 ألفا، بزيادة نسبتها 250.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما يعد هذا الرقم 69% من المستوى الذي كان عليه في شهر أغسطس من عام 2019، قبل جائحة كورونا.وقد تجاوز عدد السائحين الأجانب الذين يزورون كوريا مستوى مليون على أساس شهري في شهر يوليو الماضي لأول مرة منذ تفشي الجائحة.وأوضح التقرير أنه قد زار كوريا الجنوبية حوالي 263 ألف ياباني في شهر أغسطس الماضي لتصبح اليابان أكثر الدول في هذا المجال، و260 ألف صيني، لتحتل الصين المركز الثاني، بينما بلغ عدد الزوار من تايوان 99 ألفا، بزيادة نسبتها 2146.2%، لتحتل تايوان المركز الثالث من حيث عدد السياح، والمركز الأول من حيث معدل نمو عددهم.ومن ناحية أخرى، بلغ عدد المسافرين الكوريين إلى الخارج في شهر أغسطس حوالي مليونين و93 ألفا، بزيادة نسبتها 198.1%، وهو ما يصل إلى 86% من المستوى الذي كان عليه في شهر أغسطس من عام 2019.