واشنطن تشكر السويد والصين على التعاون في إعادة الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا أن الجندي الأمريكي "ترافيس كينغ"، الذي كان قد هرب إلى كوريا الشمالية عبر منطقة "بان مون جوم" الحدودية بين الكوريتين في شهر يوليو الماضي، قد عاد إلى الولايات المتحدة.وقد تم تسليم الجندي الأمريكي إلى سفير الولايات المتحدة لدى الصين "نيكولاي بيرنز" في مدينة "داندونغ" الصينية القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، مساء أمس الأربعاء، وتم نقله بعد ذلك إلى قاعدة "أوسان" الجوية في كوريا الجنوبية عبر مدينة "شين يانغ" الصينية.وقالت الوزارة الأمريكية إن الجندي "كينغ" كان بصحة جيدة وقد تمت إعادته على الفور إلى الولايات المتحدة.وصرح مسؤول حكومي أمريكي رفيع المستوى بأن السلطات العسكرية سوف تستجوبه لعدة أسابيع خلال الفترة القادمة.ومن جانبه أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" بيانا قدم فيه الشكر للسويد، التي عملت كوسيط رئيسي بالنيابة عن الولايات المتحدة من خلال سفارتها في كوريا الشمالية، والصين التي وفّرت موقعا لنقل الجندي الأمريكي.