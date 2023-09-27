كوريا الجنوبية تفشل في الانضمام المبكر لمؤشر السندات الحكومية العالمية

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فشلت كوريا الجنوبية في الانضمام لمؤشر السندات الحكومية العالمية.وكشفت مجموعة "فايننشال تايمز ستوك إكستشينج راسل" البريطانية، التي تدير مؤشر السندات الحكومية العالمية، عن تصنيف الدول في سوق السندات، حيث حافظت المجموعة على تصنيف كوريا الجنوبية ضمن قائمة دول المراقبة المستهدفة، مما يشير إلى أن كوريا لم تنضم إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية.ولم يتم حتى الآن تضمين كوريا الجنوبية والهند في مؤشر السندات الحكومية العالمية من بين أكبر عشر دول عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.الجدير بالذكر أن انضمام كوريا الجنوبية إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية سيؤثر تأثيرا إيجابيا على تدفق الأموال الأجنبية إلى سوق السندات الحكومية الكورية، ورفع موثوقيتها.وقد بدأت كوريا الجنوبية في بذل جهود للانضمام إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية منذ الحكومة السابقة.