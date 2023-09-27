كوريا تعزز التعاون والتضامن مع بريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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قال وزير الخارجية الكوري "بارك جين" إن كوريا الجنوبية ستعزز التعاون والتضامن مع بريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأضاف الوزير "بارك" في كلمة ألقاها أول من أمس الأربعاء في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، أن الحكومة الكورية ستعزز تعاونها مع الدول التي تتخذ موقفا مشابها، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الحرية والسلام والازدهار في جميع أنحاء العالم.وقال إن كوريا الجنوبية تمكنت من تحقيق مكانة عالية في المجتمع الدولي خلال فترة قصيرة بلغت سبعين عاما منذ انتهاء الحرب الأهلية، وذلك بفضل التقدم الهائل في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدا أن هذا الإنجاز قد تم تحقيقه على أساس النظام الدولي القائم على الأعراف والقواعد.وفي أثناء زيارته لكلية "كينغز كوليدج" في لندن أمس الخميس، أجرى الوزير "بارك" حوارا مع الخبراء والطلاب هناك، حيث أكد على أهمية التضامن والتعاون بين كوريا الجنوبية وبريطانيا في عصر الأزمات العالمية المعقدة.