رئيس الحزب المعارض يعرض اقتراحا على الرئيس يون لإجراء محادثات بينهما

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عرض رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" اقتراحا على الرئيس "يون صوك يول" لإجراء محادثات بينهما.وفي منشور كتبه "لي" على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة، أكد أن السياسة هي وسيلة لشق طريق جديد يتعاطف معه أفراد الشعب، من خلال الاعتراف بأفكار ومواقف الطرف الآخر، والحوار، والتسويات.وأعرب عن أمله في إجراء لقاء بينه وبين الرئيس "يون"، بدون أي شروط مسبقة، ليتم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بمعيشة الشعب وشؤون الدولة، بصراحة وقلب مفتوح.واقترح أن يتم وقف الصراع السياسي حتى انعقاد الجلسة العامة للبرلمان في شهر ديسمبر القادم، والتركيز على حل مشاكل معيشة الشعب.وأكد "لي" أن اللقاء بينه وبين الرئيس سيكون إشارة لانتعاش الاقتصاد الكوري، وقال إن الاقتصاد يعد أمرا جوهريا لمعيشةالشعب، وأنه أمر نفسي.