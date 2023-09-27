كوريا الشمالية واليابان تجريان اتصالات سرية لمناقشة عقد قمة بينهما

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قال تقرير نشرته صحيفة أساهي اليومية اليابانية إن كوريا الشمالية واليابان أجريتا جولتين من الاتصالات السرية في الربيع الماضي في دولة ما في منطقة جنوب شرق آسيا.وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر من البلدين أن مسؤولين حكوميين يابانيين قد أجروا اتصالات سرية مع مسؤولين من حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي، في جنوب شرق آسيا، في الفترة من مارس إلى مايو، لمناقشة سبل حل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية.وخلال هذه الاتصالات، نقل المسؤولون اليابانيون للجانب الكوري الشمالي رغبة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بشأن عقد محادثات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وفي المقابل أبدى المسؤولون الكوريون الشماليون موفقا إيجابيا تجاه إجراء مفاوضات تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وتبين أن الجانب الكوري الشمالي ظل يتمسك بموقفه الرافض لطلب الحكومة اليابانية حول إعادة المختطفين اليابانيين إلى وطنهم، قائلا إن قضية الاختطاف قد تم حلها.ومن ناحية أخرى، اعترف مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الياباني بإجراء اتصالات سرية مع كوريا الشمالية في الربيع الماضي.