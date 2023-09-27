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الدولية

الولايات المتحدة تصف كوريا الشمالية بأنها تهديد مستمر لها

Write: 2023-09-29 12:09:31Update: 2023-09-29 12:54:32

الولايات المتحدة تصف كوريا الشمالية بأنها تهديد مستمر لها

Photo : YONHAP News

حددت وزارة الدفاع الأمريكية كوريا الشمالية باعتبارها تهديدا مستمرا للولايات المتحدة.
جاء ذلك في تقرير استراتيجية ردع أسلحة الدمار الشامل الذي كشفت عنه وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس.
وقالت البنتاغون إن كوريا الشمالية ظلت تعطي أولوية لتعزيز قدراتها النووية والصاروخية، مشيرة إلى أن تطوير قدرات كوريا الشمالية سيمنحها خيارا لاستخدام أسلحة نووية في أي مرحلة من مراحل الصراع.
وأضافت أن كوريا الشمالية تقوم حاليا بتطوير ونشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وهو ما يشكل تهديدا للولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة.
وقالت إن كوريا الشمالية أكدت مجددا مكانتها كدولة نووية، وحددت شروط الاستخدام النووي، ورفضت نزع سلاحها النووي، وذلك من خلال تبني قانون في شهر سبتمبر من العام الماضي، يخوّل لها توجيه ضربة نووية وقائية. 
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