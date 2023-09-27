تنفيذ الجولة الثانية من عملية تصريف مياه فوكوشيما في أكتوبر

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها سوف تتحقق من سلامة المياه التي يتم تصريفها من محطة فوكوشيما النووية اليابانية المعطلة، بينما أعلنت طوكيو عن خطة لتنفيذ الجولة الثانية من عملية تصريف المياه الملوثة من المحطة.وفي بيان صحفي أمس الخميس، أكد مكتب تنسيق السياسات الحكومية أن كوريا سوف تراقب الجولة الثانية من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما من أجل ضمان صحة وسلامة الشعب الكوري، من خلال تحليل البيانات التي ستكشف عنها شركة طوكيو للكهرباء.وأوضح البيان أنه سيتم إرسال فريق من الخبراء النوويين الكوريين إلى مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة فوكوشيما، للحصول على معلومات حول نتائج تحليلاتها للمياه الملوثة التي يتم تصريفها.وقد أعلنت شركة طوكيو للكهرباء اليوم الجمعة أنها ستقوم بتصريف 7800 متر مكعب من المياه الملوثة خلال الفترة من يوم الخامس وحتى السابع عشر من شهر أكتوبر.وكانت الشركة اليابانية قد صرّفت 7 ملايين و763 ألف لتر من المياه الملوثة خلال الفترة من الرابع والعشرين من أغسطس وحتى الحادي عشر من سبتمبر الجاري.