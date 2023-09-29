ترافيس كينغ يصل إلى الولايات المتحدة بعد طرده من كوريا الشمالية

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عاد الجندي الأمريكي "ترافيس كينغ" إلى الأراضي الأمريكية بعد أسابيع من عبوره الحدود من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية. وقال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن "كينغ" وصل على متن طائرة عسكرية هبطت في مطار "كيلي فيلد" التابع لقاعدة "سان أنتونيو" المشتركة في حوالي الساعة 1:30 من صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي. والتقطت كاميرات "سي إن إن" ما يبدو أنه الجندي وقد تم اصطحابه إلى خارج الطائرة، ثم تحدث لفترة وجيزة مع المسؤولين المنتظرين على الأرض. وقال مسؤولان لشبكة "سي إن إن" إنه من المتوقع أن يكون قد تم نقل "كينغ" إلى مركز "بروك" الطبي العسكري في "سان أنتونيو" عقب عودته للخضوع لتقييمات نفسية واستجوابات. ومن ناحية أخرى قال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن كينغ سيحصل أيضا على فرصة للالتقاء بعائلته، لكن وضعه القانوني لا يزال معقدا لأنه هرب طوعا نحو العدو، وبالتالي سيكون من الناحية القانونية محتجزا عسكريا طوال تلك العملية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الإعلان رسميا عن تغيب "كينغ" عن الخدمة، إلا أن الجيش لم يصفه بأنه "فرّ من الخدمة"، وهي جريمة أكثر خطورة، وبالتالي من غير الواضح ما هي الإجراءات التأديبية التي قد يواجهها. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أول من أمس الأربعاء أنها قررت طرد "كينغ" بعد 71 يوما من دخوله بشكل غير قانوني إلى الأراضي الكورية الشمالية قادما من كوريا الجنوبية، عندما كان في جولة مدنية في المنطقة الحدودية بين الكوريتين في شهر يوليو الماضي.