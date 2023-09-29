الفائزون بميداليات في دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية يحتفلون بعيد تشوسوك

Photo : YONHAP News

احتفل الرياضيون الكوريون الجنوبيون المشاركون في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية بعيد الحصاد الكوري التقليدي "تشوسوك"، حيث أقاموا حفلا مشتركا لتكريم الأسلاف.ونظمت اللجنة الرياضية والأوليمبية الكورية هذا الحدث في أحد فنادق مدينة هانغتشو اليوم الجمعة، وهو يوم عيد تشوسوك، بحضور أعضاء الفريق الكوري من مسؤولين ولاعبين فائزين بميداليات، بمن في ذلك أعضاء فريق المبارزة.كما حضر أيضا اللاعب "كيم كوان اوه" الذي فاز بميدالية ذهبية في الرياضات الإلكترونية من "ستريت فايتر تي في".وأقام المشاركون طقوسا للأجداد، وتناولوا الطعام معا، وأعربوا عن أملهم في تحقيق النجاح وتقديم أداء أفضل في الفترة المتبقية من دورة الألعاب الآسيوية.كما قدموا الشكر للمواطنين الكوريين على دعمهم واهتمامهم بالبطولة حتى خلال فترة عطلة تشوسوك.وقد انطلقت دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية، التي تأخرت لمدة عام بسبب جائحة كورونا، يوم السبت الماضي، وسوف تستمر لمدة 16 يوما حتى 8 أكتوبر.