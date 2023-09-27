كوريا الجنوبية تسجل 3.7 مليار دولار فائضا تجاريا في سبتمبر

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حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا في شهر سبتمبر الماضي، وللشهر الرابع على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، بلغت قيمة الصادرات الكورية في شهر سبتمبر 54 مليارا و460 مليون دولار، بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون الصادرات الكورية قد شهدت تراجعا لـ12 شهرا متتالية، منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وكان معدل انخفاض الصادرات في سبتمبر هو الأقل منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث كان قد بلغ 16.2% في يوليو، و8.3% في أغسطس الماضي، ثم 4.4% في سبتمبر.ومن بين المنتجات التي شهدت انخفاضا في صادراتها: المنتجات النفطية، والمنتجات البيتروكيميائية، وأشباه الموصلات.وقال التقرير إن صادرات أشباه الموصلات بدأت تتمتع بانتعاش بعد أن سجلت أقل مستوياتها في الربع الأول من هذا العام.أما قيمة الواردات الكورية في سبتمبر فبلغت 50 مليارا و960 مليون دولار، بانخفاض نسبته 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأرجع التقرير السبب في تراجع قيمة الواردات إلى انخفاض قيمة واردات الطاقة الناجم عن انخفاض أسعار النفط العالمية.وبهذا يكون الميزان التجاري الكوري قد حقق فائضا بقيمة 3.7 مليار دولار في سبتمبر، وهو فائض للشهر الرابع على التوالي، منذ شهر يونيو الماضي.