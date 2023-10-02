سيول تشدد على أن كوريا الشمالية لن تحصل أبدا على الاعتراف بها كدولة نووية

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شددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على أن كوريا الشمالية لن تحصل أبدا على الاعتراف بها كدولة تمتلك أسلحة نووية، وحذرت من تعزيز العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ إذا استمرت في سعيها لامتلاك أسلحة نووية.وأكد مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الأحد أن المجتمع الدولي يحظر بوضوح تطوير كوريا الشمالية النووي والصاروخي واستفزازاتها، مشددا على أنه لن يتم الاعتراف أبدا بها كدولة نووية، كما ستزداد عقوبات المجتمع الدولي عليها، بغض النظر عن تصرفاتها وادعاءاتها.وقال إن كوريا الشمالية مستمرة في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، وهو ما يتسبب في تدمير أرزاق سكانها، ويهدد السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية.كما أشار إلى أن بيونغ يانغ تحوّل المسؤولية عن تدهور حياة سكانها إلى العالم الخارجي، وتواصل ادعاءاتها الكاذبة والمشوهة، لتبرير تطويرها النووي والصاروخي واستفزازاتها.وكانت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" قد وصفت في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أول من أمس السبت، انتقادات الولايات المتحدة وحلفائها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، لتكريس بيونغ يانغ وضعها كقوة نووية في دستورها، بأنها "تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".