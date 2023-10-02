كوريا تفوز على الصين وتحصل على ذهبية كرة الريشة للسيدات في هانغتشو

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة الريشة للسيدات على المنتخب الصيني أمس الأحد، ضمن منافسات دورة "هانغتشو" للألعاب الآسيوية، لتحصل كوريا على الميدالية الذهبية للمرة الأولى منذ 29 عاما.وتغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره الصيني، الذي يعتبر من بين الأقوى عالميا، بـ3 نقاط مقابل لا شيء، في أفضل مباراة نهائية من أصل خمس، ليفوز بست مباريات متتالية، وذلك على الملعب الرئيسي في صالة "بين جيانغ" للألعاب الرياضية في هانغتشو.وجاء ذلك كأول لقب لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية في كرة الريشة لفرق السيدات منذ عام 1994، عندما حصلت كوريا على الميدالية الذهبية الأولى لها في دورات الألعاب الآسيوية، بفوزها على إندونيسيا في المنافسات النهائية ضمن دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هيروشيما اليابانية. وفي دورات الألعاب الآسيوية التالية، حصلت كوريا الجنوبية على الميداليات الفضية، حيث جاءت بعد الصين في أعوام 1998 و2002 و2014.ويعد الفوز الذي حققته كوريا أمس الأحد أيضا الأول منذ 29 عاما على الصين في دورات الألعاب الآسيوية.يذكر أن نهائي مسابقة الفرق يتكون من ثلاث مباريات فردية واثنتين زوجية.وقد افتتحت اللاعبة "آن سيه يونغ"، المصنفة الأولى عالميا، المباراة النهائية بفوزها على الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 "يوفي تشين"، في مجموعتين، ثم تعاونت "لي سو هي" و"بيك هانا" في التغلب على المصنفة الأولى عالميا "ييفان جيا" و"كينتشين تشين" في مجموعتين. وحققت "كيم غا أون"، المصنفة 18 عالميا، الفوز النهائي في مباراة صعبة ضد "بينغ جياهي" المصنفة الخامسة عالميا، في مجموعتين.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد تمكنت من الوصول إلى منصة التتويج في كل من ميداليات فرق كرة الريشة، بعد حصولها على فضية فريق الرجال يوم السبت.