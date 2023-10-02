كوريا تفوز على هونغ كونغ في المباراة الافتتاحية للبيسبول ضمن دورة هانغتشو

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فازت كوريا الجنوبية، حاملة لقب البيسبول ثلاث مرات، على هونغ كونغ، بقاعدة الرحمة، خلال المباراة الافتتاحية في دور المجموعات لمنافسات البيسبول، ضمن دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، أمس الأحد.وأنهى المنتخب الوطني الكوري بقيادة المدرب "ريو جونغ إيل" المباراة بنتيجة 10 مقابل لا شيء بعد ثماني جولات، بقاعدة الرحمة، وذلك في مركز "شاوشينغ" للبيسبول الذي يقع في جنوب شرق مدينة هانغتشو.وفي الجزء الأول من الشوط الأول، حقق اللاعب "مون بو يونغ" الجولة الأولى، ثم أضافت كوريا الجنوبية جولتين أخريين في الجزء الأول من الشوط الرابع. وبعد ثلاث جولات بدون أهداف، سجل عشرة ضاربين سبعة أشواط، ليتوسع الفارق إلى 10 مقابل لا شيء.وقد حدثت بعض الفوضى على أرض الملعب مع وقف المباراة لحوالي 20 دقيقة خلال الشوط الثالث، بسبب خلاف حول حكم أصدره الحكم تجاه لاعب كوري جنوبي.وسوف تواجه كوريا الجنوبية منافستها تايبيه الصينية، التي تعتبر أكبر منافس لكوريا على صدارة المجموعة الثانية، في الساعة 7:30 من مساء اليوم الاثنين بتوقيت كوريا.