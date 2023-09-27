رئيس الوزراء الكوري يلقي خطابا في الاحتفال بيوم التأسيس الوطني

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن كوريا الجنوبية في مفترق طرق بين التقدم والتراجع، وأكد على أن حكومته ستعمل على فتح طريق جديد للبلاد من خلال حشد طاقات الشعب مرة أخرى.جاء ذلك في خطاب ألقاه "هان" في مراسم الاحتفال بيوم التأسيس الوطني التي أقيمت اليوم في مركز سيجونغ الثقافي بالعاصمة سيول، حيث أشار إلى أن كوريا تحقق تقدما كبيرا في مختلف المجالات وهو ما يجذب اهتمام شعوب العالم، لكن ذلك لا يمكن أن يقوم على التفاؤل فقط.وأوضح أن الحكومة الكورية ستحقق إعادة الطفرة الاقتصادية اعتمادا على الصناعات الجديدة والابتكار التكنولوجي.وأشار إلى أن الركود في صناعة أشباه الموصلات وارتفاع أسعار النفط الدولية وغيرها من عناصر عدم اليقين تؤثر سلبا على التعافي الاقتصادي الكوري، كما تمثل المنافسة على الهيمنة التكنولوجية وإعادة ترتيب سلاسل الإمدادات العالمية وتغير الهيكل الديمغرافي، تهديدات كبيرة لاستدامة الاقتصاد، لكن الأزمات توفر فرصا جديدة دائما.كما أكد "هان" على ضرورة إعادة الهيكلة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل، موضحا أن الحكومة ستقوم بإصلاح القيود بجرأة وتفعيل الاستثمار وتحفيز الابتكار التكنولوجي، كما ستعمل على تعزيز القوة التنافسية الوطنية من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بشكل ثابت في قطاعات العمل والمعاشات والتعليم.وتعهد رئيس الوزراء بأن تحافظ الحكومة على اتجاه السياسة المالية السليمة والعمل على تنفيذ سياسات تحفيزية للصادرات، من خلال دعم صناعات محطات الطاقة النووية والدفاع وبناء المصانع، إلى جانب تسريع تطوير التقنيات المتقدمة.وتعهد أيضا بأن تبذل الحكومة أقصى الجهود لبناء كوريا المزدهرة للجميع، من خلال ممارسة سياسات مخصصة للشباب في مجالات فرص العمل والسكن، وبناء شبكة أمان اجتماعي للمسنين، وتوفير خدمات اجتماعية رفيعة المستوى لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.وأضاف أن الحكومة ستقوم بتثبيت قيم الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون، مع التعامل بحزم مع أي محاولات للامتياز أو الممارسات غير القانونية أو الأنانية الجماعية التي تنتهك سيادة القانون.وقال رئيس الوزراء إن يوم التأسيس الوطني هو اليوم الذي بسط فيه مؤسس الأمة الكورية "دان كون" أيديولوجية "إفادة الإنسان على نطاق واسع"، وفتح طريقا جديدا للأمة، مؤكدا على أن الأمة الكورية ظلت تتغلب على الكثير من الصعوبات اعتمادا على روح قوية وإرادة لا تقهر، كما ظلت تكتب تاريخا من النجاح الاقتصادي والثقافي بفضل جهود الشعب وصبره وتفانيه.