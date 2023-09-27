سيول تنتقد تقديم موسكو تكنولوجيا عسكرية إلى بيونغ يانغ

Photo : Unification Ministry

حذر وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يونغ هو"، الذي يزور ألمانيا حاليا، من أنه إذا قدمت الحكومة الروسية أسلحة أو تقنيات عسكرية إلى كوريا الشمالية فإن ذلك سيشكل تهديدا مباشرا تجاه كوريا الجنوبية، وهو ما سيجبر سيول على الرد بقوة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كيم" أمس للصحفيين في برلين، حيث قال إن الحكومة الأوكرانية أثبتت أن كوريا الشمالية قدمت أسلحة وذخائر إلى روسيا، وإذا نقلت موسكو تكنولوجيا عسكرية إلى بيونغ يانغ في المقابل، فسوف يمثل ذلك استفزازا واضحا ضد كوريا الجنوبية.وأضاف أنه في مثل هذه الحالة لن تقتصر الخيارات أمام كوريا الجنوبية على تقديم أسلحة فقط لأوكرانيا، بالإضافة إلى العقوبات التي ستفرضها سيول على موسكو من خلال التعاون الدولي.وفيما يتعلق بالتبادلات بين الكوريتين، قال الوزير الكوري الجنوبي إن هذا يعتمد كثيرا على الأوضاع في كوريا الشمالية، حيث إن بيونغ يانغ لا ترغب في إجراء تبادلات مع سيول أو تلقي حتى مساعدات إنسانية من الجماعات المدنية الكورية الجنوبية.وأكد الوزير "كيم" على أن الحكومة الكورية الجنوبية تنوي تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية في حالة ضمان شفافية توزيع تلك المساعدات، حيث إن سيول تفصل بين مسألة حقوق الإنسان للكوريين الشماليين ومسألة تقديم مساعدات إنسانية.