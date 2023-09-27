كوريا الجنوبية تفوز بلقب زوجي السيدات في منافسات كرة الطاولة في هانغتشو

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فازت اللاعبتان الكوريتان الجنوبيتان "شين يو بين" و"جون جي هي" بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات لكرة الطاولة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في هانغتشو في الصين، بعد التغلب على منافستيْهما الكوريتين الشماليتين "تشا سو يونغ" وبارك سو كيونغ" بنتيجة أربع نقاط مقابل نقطة واحدة، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس.وبهذا أصبح فريق زوجي السيدات الكوري الجنوبي الأول الذي يفوز بميدالية ذهبية في دورات الألعاب الآسيوية منذ 21 عاما، أي منذ أن فاز الفريق المكون من "صوك اون مي" و"لي اون شيل"، وفريق زوجي الرجال المكون من "لي تشول سُنغ" و"يو سُنغ مين" في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة بوسان الكورية لعام 2002.من ناحية أخرى، خسر الفريق الكوري لكرة البيسبول أمام نظيره التايواني بنتيجة صفر مقابل أربع نقاط في مباراة أقيمت أمس في المركز الرياضي في هانغتشو.وفي منافسات الوثب العالي للرجال، تأهل اللاعب الكوري "او سانغ هيوك" للدور النهائي بعد أن نجح في تجاوز مترين و15 سنتيمترا بسهولة في المنافسة التمهيدية التي أقيمت في مركز الرياضات الأولمبية في هانغتشو.كما نجح منافسه القطري القوي "معتز برشم" في التأهل للدور النهائي الذي سيُقام بعد ظهر الغد الأربعاء.وحتى صباح اليوم، حصد المنتخب الكوري الجنوبي 31 ميدالية ذهبية، و39 ميدالية فضية، و63 ميدالية برونزية، لتحتل كوريا الجنوبية بذلك المركز الثالث من بين الدول المشاركة في الدورة من حيث عدد الميداليات، بينما احتلت اليابان المركز الثاني بـ33 ميدالية ذهبية، و44 ميدالية فضية و45 ميدالية برونزية، بعد الصين التي جاءت في المركز الأول بـ144 ميدالية. أما كوريا الشمالية فقد احتلت المركز الثامن بـ7 ميداليات ذهبية.