واشنطن تؤكد على دور بكين في إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى الدبلوماسية

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شددت وزارة الخارجية الأمريكية على دور الصين في تخفيف التوتر وحث كوريا الشمالية على العودة إلى الدبلوماسية.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، إن الصين في وضع فريد لاستخدام نفوذها مع بيونغ يانغ لدعوة الدولة المنعزلة لاتخاذ خطوات لتخفيض التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية.وأكد ميلر على أن واشنطن سوف تواصل تشجيع بكين على استخدام هذا النفوذ إلى أي درجة ممكنة. وفيما يتعلق بروسيا، قال المتحدث الأمريكي إن واشنطن لا تزال تشعر بالقلق إزاء زيادة العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، خاصة فيما يتعلق بأي نقل محتمل للأسلحة سواء من كوريا الشمالية إلى روسيا أو من روسيا إلى كوريا الشمالية.وعلق ميلر أيضا على التقارير التي تفيد بأن واشنطن أبلغت موسكو بخطتها لعدم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة أبيك القادمة في سان فرانسيسكو، وقال إن بوتين لن يحضر إلى سان فرانسيسكو في نوفمبر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستلتزم بقواعد ولوائح العقوبات الخاصة بها في توجيه الدعوات.